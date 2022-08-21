Москва, 21 августа 2022, 15:25 — REGNUM К 22–23 августа концентрация гари от природных пожаров в столице России и Московской области может повыситься в полтора раза. Об этом 21 августа предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лесной пожар
Лесной пожар
(сс) Kaibab National Forest

«По модельным оценкам концентрация продуктов горения лесных пожаров (окиси и двуокиси углерода, оксидов азота, водных испарений, мельчайших твердых частиц: сажи, золы, пепла и т.п.) в атмосфере столичного региона в ночь и утром на понедельник и на вторник может возрасти в 1,5 раза от утренних показателей воскресенья с ухудшением видимости до нескольких километров в период с 05:00 до 09:00 утра», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что 22 и 23 августа в нижнем пограничном слое атмосферы ветер продолжит задувать с юго-восточного направления, из сектора с азимутом от 110 до 150 градусов с переносом частиц со скоростью до 20-40 км/ч.

Кроме этого, Тишковец отметил, направление ветра начнёт меняться только 24 августа, а 25 августа он станет юго-западным, в результате чего в Москве и Подмосковье станет легче дышать.

«Но кардинально, на 180 градусов, ветровой режим сменится в пятницу, когда Москву-реку пересечет холодный атмосферный фронт, и воздушный поток будет направлен с северо-запада на юго-восток, благодаря чему воздух окончательно очистится от канцерогенов», — пояснил он.

При этом синоптик подчеркнул, что в центральной России в результате аномальной засухи продолжает сохраняться высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность.

«Мало того, в регионах откуда происходит вынос воздушных масс, ситуация с пожарами только ухудшается», — добавил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для помощи в ликвидации природных пожаров на территории Рязанской области направлены 42 парашютиста и десантника федеральной Авиалесоохраны.