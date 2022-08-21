Москва, 21 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. К 22–23 августа концентрация гари от природных пожаров в столице России и Московской области может повыситься в полтора раза. Об этом 21 августа предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

«По модельным оценкам концентрация продуктов горения лесных пожаров (окиси и двуокиси углерода, оксидов азота, водных испарений, мельчайших твердых частиц: сажи, золы, пепла и т.п.) в атмосфере столичного региона в ночь и утром на понедельник и на вторник может возрасти в 1,5 раза от утренних показателей воскресенья с ухудшением видимости до нескольких километров в период с 05:00 до 09:00 утра», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что 22 и 23 августа в нижнем пограничном слое атмосферы ветер продолжит задувать с юго-восточного направления, из сектора с азимутом от 110 до 150 градусов с переносом частиц со скоростью до 20-40 км/ч.

Кроме этого, Тишковец отметил, направление ветра начнёт меняться только 24 августа, а 25 августа он станет юго-западным, в результате чего в Москве и Подмосковье станет легче дышать.

«Но кардинально, на 180 градусов, ветровой режим сменится в пятницу, когда Москву-реку пересечет холодный атмосферный фронт, и воздушный поток будет направлен с северо-запада на юго-восток, благодаря чему воздух окончательно очистится от канцерогенов», — пояснил он.

При этом синоптик подчеркнул, что в центральной России в результате аномальной засухи продолжает сохраняться высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность.

«Мало того, в регионах откуда происходит вынос воздушных масс, ситуация с пожарами только ухудшается», — добавил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для помощи в ликвидации природных пожаров на территории Рязанской области направлены 42 парашютиста и десантника федеральной Авиалесоохраны.