21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв российского посольства в Вашингтоне к руководству США, чтобы то ликвидировало химическое оружие.

Елизавета Коробова, , 18:15 — REGNUM Заявление посольства Российской Федерации в Вашингтоне о том, что Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться более в дела других стран, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломатическая миссия России напомнила руководству Штатов, что российская сторона выполнила свои обязательства и уже на момент 2017 года полностью ликвидировала свои запасы химического оружия. Теперь весь мир ждёт того же и от Америки, которая почему-то не стремится опустошать свои хранилища с боевыми ядами.

При этом США не прекращают попытки обвинить Россию в применении химоружия. Получается, что Москва, которая осталась без боевых отравляющих веществ, как зафиксировала Организация по запрещению химического оружия, якобы травит повсюду людей, а вот Америка, у которой официально это оружие имеется, — белая и пушистая.

«США самих надо ликвидировать как государство-террорист», — считает Сергей Ф.

Такая несправедливость, конечно же, не могла оставить равнодушными пользователей интернета. Граждане поддержали претензии посольства России и призвали Соединённые Штаты ликвидировать свои запасы химического оружия.

«Правильно. Вообще-то, как я помню, оно должно быть запрещено. Или для США то, что запрещено, то надо использовать?» — спрашивает Олеся Б.

«Верная мысль. Нужно призывать Вашингтон избавиться от запрещённых веществ. А то всем они предъявляют свои претензии, а к самим себе слишком уж снисходительно относятся», — заметил Доминик А.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Некоторые комментаторы отмечают, что на США необходимо оказывать давление со всех сторон, в том числе и с помощью Организации Объединённых Наций (ООН).

«Посольство — молодцы! Ещё надо дать им срок в полгода, чтобы уничтожили своё химическое оружие! Если нет, то необходимо обратиться в ООН и требовать, чтобы Америка всё это ликвидировала, иначе на неё наложат санкции!» — пишет Владимир Т.

Часть людей уверена, что Америка проигнорирует призыв российской стороны, ведь США удобно пользоваться тем, что они запрещают другим.

«Ну да, конечно, США прямо-таки послушались и ликвидировали своё химоружие! Глупости всё это! Они даже не шелохнутся в этом направлении», — считает Алексей Л.

«Да не будут эти уроды ничего делать, у них всегда так всё максимально подло и паскудно», — уверен Христофор У.

«Для Америки нет ничего святого, так как там правит сам сатана. Они во Вьетнаме применяли яд «Агент оранж», сейчас у них ботулотоксин на вооружении, которым они снабжают Украину», — указывает Людмила К.

Нашлись и те, кто считает необходимым оказывать на США не только дипломатическое, но и экономическое воздействие.

«Нужно не призывать, а вводить санкции за несоблюдение договора и обман. США заставили весь мир избавиться от химического оружия, а сами кинули всех, сказав, что избавимся после всех. Как всегда, соврали и будут врать до самого их конца», — убеждён Радион Д.

Напомним, 21 августа посольство Российской Федерации в Вашингтоне сообщило в своём Telegram-канале о том, что Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться более в дела других стран.