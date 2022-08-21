Токио, , 15:19 — REGNUM Цены на СПГ на спотовом рынке из-за высокой конкуренции развитых стран летом выросли в Азии настолько, что не все страны региона могут себе позволить купить энергоноситель.

Терминал СПГ Alaska-lng.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба рассказал, что даже при цене в $50 за 1 млн BTU не видит смысла использовать СПГ.

«Думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии», — передает его слова ТАСС.

На неделе индекс JKM почти достиг $60 за 1 млн BTU, что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 г.