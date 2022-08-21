Москва, , 15:15 — REGNUM Подрыв автомобиля философа и общественного деятеля Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь — журналистка и политолог Дарья Дугина, является заказанным Киевом убийством. Такое мнение 21 августа высказал военный корреспондент Аким Апачев.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заказчик сидит где-нибудь на Банковой — для меня это очевидно… Это (совершил — ред.) конкретный … [киевский] террорист. Он как-то сюда приехал, как-то здесь живёт и работает, выполняет задачи, и ему кто-то эти задачи поставил… Нужно пройти всю цепочку до Банковой, а она, безусловно, есть», — сказал он в беседе с RT.

Также Апачев отметил, что он уверен в том, что исполнителя этого преступления найдут и добавил, что с «заказчиком мы поговорим позже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист и общественный деятель Александр Проханов заявил, что убившие журналистку и политолога Дарьи Дугиной на самом деле хотели убить её отца — философа и общественного деятеля Александра Дугина.