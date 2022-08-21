Москва, , 15:07 — REGNUM Убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Московской области, которое произошло накануне, прокомментировала 21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если подтвердится… след [Киева], — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала она в своём сообщении.

Также Захарова отметила, что за последние году накопилось достаточное количество свидетельствующих об этом фактов: от политических призывов киевского режима к насилию до руководства до участия его государственных структур в преступлениях.

Как сообщало, ранее публицист и общественный деятель Александр Проханов заявил, что убившие журналистку и политолога Дарьи Дугиной на самом деле хотели убить её отца — философа и общественного деятеля Александра Дугина.