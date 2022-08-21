Тайбэй, 21 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Губернатор штата Индиана (США) Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею», — написал он в Twitter.

Ранее визит на Тайвань совершила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма.