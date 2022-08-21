Пекин, , 14:59 — REGNUM Выручка китайской компании Xiaomi во втором квартале 2022 года составила 70,2 млрд юаней ($10,3 млрд), что на 20% ниже показателей того же периода предыдущего года. Об этом пишет South China Morning Post.

Xiaomi Jon Russell

Китайский производитель смартфонов и других электронных устройств опубликовал финансовые данные за второй квартал текущего года. Выручка компании в годовом исчислении упала на 20%, а чистая прибыль — на 83,5%. Падение выручки связано с сокращением поставок смартфонов. По итогам квартала объём поставок упал на 26,2%.

Старший вице-президент Xiaomi Ван Сян рассказал, что во втором квартале отрасль столкнулась с рядом проблем, включая рост глобальной инфляции, колебание валютных курсов и сложную политическую обстановку. Он подчеркнул, что эти обстоятельства значительно повлияли на финансовые результаты компании.

Издание отмечает, что на фоне плохих финансовых показателей в Xiaomi уволили около 900 сотрудников. По состоянию на 30 июня в штате компании насчитывалось 32 869 сотрудника, тогда как в конце марта это число составляло 33 793.

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