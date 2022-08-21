Москва, 21 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. О ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации на территории бывшей УССР рассказал 21 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «Хаймарс» и зенитным комплексам западного производства», — сказал он.

Кроме того, Конашенков указал что ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле в Запорожской области был уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, где хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники, и отметил, огневыми ударами по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области и 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области было уничтожено свыше 100 боевиков и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР при поражении позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады киевских боевиков было уничтожено свыше тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории [бывш. УССР]. За сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах», — добавил Конашенков.

Также он указал, что ударами ВКС были уничтожены: шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово ДНР; два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка в ДНР а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки ДНР.

При этом Конашенков уточнил, в районе Цукурино ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две гаубицы М777 производства США.

Кроме того, официальный представитель Минобороны добавил, что средствами противовоздушной обороны ВС РФ за сутки было сбито девять беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка ДНР, а также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каменки Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ещё один населенный пункт освобожден от неонацистских формирований в Донецкой области — поселок Пески.