21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова министра обороны РФ о том, что документы о серийном производстве гиперзвуковых ракет «Циркон» будут подписаны уже в 2022 году, хотя эти ракеты уже фактически приняты на вооружение.

Светлана Рыбина, , 15:38 — REGNUM Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение России — соответствующие документы будут подписаны в 2022 году, — стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Министерства обороны России подчеркнул, что «Цирконы» уже по факту поставлены на вооружение и ведомство продемонстрировало их работу всему миру, показывая всё новые и новые испытания ракет из акватории Чёрного, Баренцева и Белого морей. Тем не менее всё это являлось лишь обкаткой, а вот начало серийного производства будет запущено только в 2022 году.

«Прекрасная новость. «Циркон» — это мощная сила, которая заставит кого угодно, по сути дела, дрожать от страха. Гиперзвуковое оружие пока что никакая ПВО остановить не способна», — отметил Потап Х.

Многие пользователи указали на то, что враги России уже не так сильно боятся российского ядерного щита. Именно поэтому наши военные сделали акцент на развитии в области гиперзвукового оружия, которое не способна остановить ни одна система ПВО стран-конкурентов.

«Мудрое решение. Сейчас надо активно развивать сферу вооружения, особенно в защитных целях. Молодцы!» — пишет Сидор Я.

«Чем лучше мы развиваем своё вооружение, тем более мы будем защищены от всех нападок Запада в нашу сторону», — считает Анна К.

Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море Минобороны России

Некоторые комментаторы отмечают, что гиперзвуковые ракеты способны нагнать страх даже на самые развитые в технологическом плане государства, отчего надобность серийного производства таких «устрашителей» стала жизненно важна для российского государства.

«Очень хорошо, что наше вооружение продолжает наращивать силу, и причём очень активно! Интересно, какие ещё разработки готовят наши учёные. Вскоре Россия будет впереди планеты всей по современным видам вооружения», — уверен Савелий В.

«Блин, я уж думал, что их наклепали с избытком, а они только к серии подошли. Давайте, ребята, скорее штампуйте! Враг не дремлет!» — призывает Михаил Г.

Часть людей полагает, что «Цирконы» уже нужны нашему флоту, чтобы наносить удары по расположениям нацистских боевиков на территории бывшей УССР, помогая тем самым нашим войскам эффективно и с наименьшими потерями осуществлять наступление.

«Ох, как нужны сейчас эти «Цирконы» и «Кинжалы»! Говорят, под Авдеевкой, занятой нациками, вырыты такие укрепления, которые даже тяжёлая артиллерия не берёт. Глубоко зарылись боевики. Вот такие цели и должны поражать гиперзвуковые ракеты, способные пробить любые укрепления врага», — пишет Алексей П.

«Цирконы» должны из печки сразу же в дело применены. Спецоперация на территории [бывшей УССР] идёт полным ходом. Нам надо бить нацистов как можно скорее. «Кинжалы» и «Цирконы» нужны российской армии как воздух, потому что позволяют сохранить жизни наших солдат и нанести врагу колоссальный ущерб», — указывает Марат Н.

Напомним, 21 августа министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение России, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году.