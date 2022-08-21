Херсон, Бывш. УССР, , 14:51 — REGNUM Правительство Херсонской области определило порядок определения бесхозных предприятий, брошенных бывшими владельцами, и передачи их в управление желающим бизнесменам. Об этом 21 августа заявил врио главы области Сергей Елисеев.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все предприятия Херсонской области должны работать, а люди — получать зарплату. Правительством области принят порядок определения бесхозными и передачу их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и кого мы посчитаем достойными их управления», — отметил он РИА Новости.

Также он подтвердил информацию о том, что уехавшие весной жители Херсона и области возвращаются обратно.