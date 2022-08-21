Саратов, 21 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Автомобиль с тремя подростками перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области. Все трое доставлены в болбницу. Об этом 21 августа сообщил зампред правительства региона Олег Костин.

Аварийный знак

ДТП произошло на первом километре дороги от Ивантеевки в сторону пос. Мирный. На трассе перевернулся автомобиль с тремя подростками.

Пострадавшие мальчики 13, 14 и 16 лет доставлены в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.