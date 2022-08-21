Москва, , 14:33 — REGNUM «Федеральный институт промышленной собственности» (подведомственная организация Роспатента) зарегистрировал новый патент АвтоВАЗа, описывающий деталь, которая не используется ни в одной из выпускаемых моделей. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн».

Рендер Lada Niva нового поколения Behance.net

В патенте описывается дефлектор боковой панели приборов. Похожие дефлекторы используются в моделях Lada Largus и Lada Granta. Однако новая деталь отличается от них своей формой.

Издание предполагает, что дефлектор может быть разработан для нового поколения автомобилей Lada Niva. Предполагалось, что модель выйдет в 2024 году, однако эти планы изменились после ухода компании Renault из России.

Единственные изображения Lada Niva нового поколения были представлены на пресс-конференции в январе 2021 года. Предполагалось, что эта модель будет создана на базе платформы CMF-B, которая используется для автомобилей Renault, Dacia, Lada, Nissan, Mitsubishi.

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