Донецк, 21 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево минами. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:20 — н. п Майорск — н.п. Зайцево: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Александровку в ДНР.