Грозный, , 14:27 — REGNUM Еще один населенный пункт освобожден от неонацистских формирований в Донецкой области — поселок Пески. Зачистка поселка от взрывоопасных предметов и разминирование снарядов завершится в кратчайшие сроки, после чего жители поселка смогут вернуться к мирной жизни. Об этом сообщил 21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пески освобождён! Посёлок под Донецком, в котором располагались оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. <…> Таким образом, бойцы союзных войск отбросили оккупантов от подступов к Донецку ещё на несколько километров», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, нацистские формирования спешно побросали боеприпасы и сбежали, поэтому в первое время после освобождения поселка придется проводить разминирование и поиск схронов.

«После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин. Нацики специально оставляют после себя немалое количество «секретов», от которых страдает в первую очередь гражданское население», — сообщил Кадыров.

Он также отметил, что российские военнослужащие «продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры».