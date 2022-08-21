Грозный, 21 августа 2022, 14:27 — REGNUM Еще один населенный пункт освобожден от неонацистских формирований в Донецкой области — поселок Пески. Зачистка поселка от взрывоопасных предметов и разминирование снарядов завершится в кратчайшие сроки, после чего жители поселка смогут вернуться к мирной жизни. Об этом сообщил 21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам чеченского лидера, нацистские формирования спешно побросали боеприпасы и сбежали, поэтому в первое время после освобождения поселка придется проводить разминирование и поиск схронов.
Он также отметил, что российские военнослужащие «продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры».