Москва, 21 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Убившие журналистку и политолога Дарью Дугину на самом деле хотели убить её отца — философа и общественного деятеля Александра Дугина. Об этом 21 августа заявил публицист, общественный деятель Александр Проханов.

Gov.ru Александр Проханов

«Удар, который был нанесён по Дарье, — он был направлен на самого Александра Гельевича», — приводит его слова RT.

Также Проханов отметил, что Дугин, как он считает, является человеком, который нёс в российскую общественную интеллектуальную жизнь такие понятия, как Атлантида, евразийство, а также представления о человеке, душе, о смерти и о бессмертии.

При этом публицист уточнил, что в кризисный период, который заложен спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР, этот конфликт расширяется, охватывая не только поле боя, но и мировую политику.

«Это и газовая война, и череда санкций, и железный занавес, который опущен между Востоком и Западом. Это и чудовищный проект русофобии. Это, если угодно, и тайваньский кризис», — пояснил Проханов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скрипач Петр Лундстрем рассказал, что философ и общественный деятель Александр Дугин двигался с фестиваля «Традиция» в Подмосковье на другом автомобилей вслед за машиной своей дочери — журналистки и политолога Дарьи Дугиной.