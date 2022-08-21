21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили боевое применение российских самолётов Су-57, а также гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые успешно поразили цели.

Тимур Кондратьев, , 15:08 — REGNUM Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что Россия применяет во время специальной военной операции на территории бывшей УССР новейшее вооружение — самолёт Су-57, а также гиперзвуковую ракету «Кинжал», которой уже трижды поразили цели, и она показала себя блестяще, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководство Министерства обороны России оказалось впечатлено результатами практического применения новейших разработок в области гиперзвукового оружия. Характеристики таких ракет позволяют нашей стране доминировать над всеми остальными государствами, так как аналогов российской разработки не существует.

«Прекрасные результаты! У нашей армии самое передовое вооружение, так что, несомненно, все цели спецоперации будут выполнены!» — уверена Нина С.

Многие пользователи были рады узнать, что российская оборонка не только смогла «выжить» после разрушительных последствий периода 90-х годов, но и обогнать всех своих оппонентов, включая Соединённые Штаты Америки, которые из года в года тужатся, но родить свой гиперзвук не в состоянии.

«Это очень даже неплохо. Хорошо, что наши вооружённые силы так прекрасно развиваются и двигаются в правильном направлении», — пишет Данисалав А.

Миг-31 и гиперзвуковая ракета «Кинжал» Цитата из видео: «Послание президента Федеральному собранию». kremlin.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что теоретические характеристики нового оружия — это одно, а вот практическое применение гиперзвуковых ракет во время боевых действий — совершенно другое. Это позволяет понять, на что реально способно новейшее российское вооружение.

«Обкатали на нацистах. Молодцы! Хорошая будет реклама российского оружия», — считает Олег Б.

«Отлично! «Кинжал» теперь над всеми бандеровцами висит как дамоклов меч. Польшу вон даже запугали бедную», — отметил Ульстар К.

Часть людей полагает, что сверхзащищённый бункер — это отныне не преграда для российской армии, на вооружении которой имеется гиперзвуковое оружие

«С помощью такого оружия выкурить нацистов киевских не составит никакого труда даже из защищённых бункеров. Гиперзвук просто проходит насквозь. Великолепное оружие!» — написала Ева Б.

Ряд пользователей указывает на то, что «Кинжалы» для Вооружённых сил России нужны в промышленных масштабах, чтобы больше ни у кого на Западе даже и мысли бы не возникло об агрессии в нашу сторону.

«Значит, нужно налаживать их производство, чтобы их было гораздо больше на вооружении», — поделилась своим мнением Розалия Ф.

«Российской военной технике нет аналогов на рынке по современности и мощности, так что наша армия считается по праву сильнейшей», — указывает Арман М.

«Гиперзвук, да ещё и оснащённый ядерной боеголовкой, — это то, что защитит Россию от внешних врагов на долгие десятилетия! Такие ракеты не может сбить ни одна система ПВО на планете, а значит, враги будут бояться к нам сунуться», — пишет Андрей Б.

Напомним, 21 августа министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что Россия применяет во время специальной военной операции на территории бывшей УССР новейшее вооружение — самолёт Су-57, а также гиперзвуковую ракету «Кинжал», которой уже трижды поразили цели, и она показала себя блестяще.