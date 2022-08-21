Донецк, , 14:16 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ населенного пункта Пески под Донецком, его заняли союзные войска. Таким образом, отметил он, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку ещё на несколько километров.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

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«Пески освобождён! Посёлок под Донецком, в котором располагались [ВСУ], очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались, побросав боеприпасы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, после освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин, после чего жители смогут спокойно передвигаться по улицам.