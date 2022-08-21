Донецк, 21 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Александровку в ДНР. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Официальное интернет-представительство Президента Украины ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:20 — н.п. Марьинка (западная) — н.п. Александровка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР.