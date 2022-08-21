Киев, , 14:10 — REGNUM Проведение всех массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено. Об этом 21 августа сообщило в своём телеграм-канале телеагентство ТСН со ссылкой на поручение начальника киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

Лимон Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР

«С 22 по 25 августа 2022 года запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей», — указывается в документе.

Также городские власти призвали население в этот период проявлять внимательность и не игнорировать сигнал тревоги.

Отметим, 24 августа на территории бывшей УССР празднуют т. н. «День независимости».