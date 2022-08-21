Москва, 21 августа 2022, 14:00 — REGNUM Российскими средствами ПВО сбиты девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ДНР. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.
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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.
Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каменки Харьковской области.
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