Новосибирск, 21 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Финальный этап фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» пройдёт в Новосибирске с 22 по 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Основные мероприятия фестиваля пройдут в рамках IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022». Научно-технологический форум начнёт работу 23 августа.

В рамках фестиваля будут представлены документальные и анимационные фильмы о науке. Также гостей ждёт серия открытых тематических культурно-просветительских и образовательных мероприятий.

«Целью проекта было не только продемонстрировать, чем занимается современная наука, но и создать условия для подготовки в регионе производственной базы научного и индустриального кино. Можно с уверенностью говорить, что фестиваль послужил хорошим стартом, и работа в этом направлении будет продолжена», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

Конкурсная программа фестиваля включает 19 научно-популярных картин. Жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях, включая лучший полнометражный и короткометражный документальный научный фильм, лучший короткометражный документальный фильм и лучший короткометражный экспериментальный и анимационный научный фильм.