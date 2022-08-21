* запрещённая в России организация

Москва, , 13:57 — REGNUM В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

Гаубица М777А2 Sleepyr00t

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«В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитным комплексам западного производства.

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