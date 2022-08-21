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В ДНР уничтожен пункт дислокации нацформирования «Правый сектор»*
*запрещённая в России организация
Москва,
21 августа 2022, 13:57 — REGNUM В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.
Гаубица М777А2
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«В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777», — отмечается в сообщении.
Кроме того, высокоточными ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитным комплексам западного производства.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.