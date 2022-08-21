Берлин, 21 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Новость о том, что газопровод «Северный поток» («СП») будет приостановлен в период с 31 августа по 2 сентября на плановое техническое обслуживание, вызвала паническую реакцию у читателей немецкого журнала Spiegel.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

Многие из пользователей посчитали, что после этого поставки российского природного газа в ФРГ могут быть снижены или совсем прекращены, а часть из них указала, что таким образом стране вернулись бумерангом антироссийские санкции.

«Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем», — написал пользователь под ником Tester.

«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», — отметила Caroline_5728.

«Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы», — поддержал её Heiko-Pp4bQ1eng.

«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на [территорию бывшей УССР]?», — задался вопросом DruckPause.

«Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши «дальновидные» политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца», — добавил еще один пользователь.

«Пока газ идет по старой магистрали, всё в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел всё еще рационально оправдано?» — утончил kgen.

«Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда всё станет лучше», — пошутил пользователь Antiaktion.

«Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», — констатировал Colnago.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Германии Иоахим Нагель предупредил о необходимости поднимать ключевую ставку, так как страна столкнулась с двузначной инфляцией впервые за 70 лет.