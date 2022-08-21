Москва, , 13:54 — REGNUM За сутки в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России по военным объектам ВСУ уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Запорожской области, а также артиллерийская батарея ВСУ в районе Новогригоровки ДНР. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

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«Уничтожены: шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Ильинка, Звановка, Галициновка и Кирово ДНР, два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка ДНР, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки ДНР», — отмечается в сообщении.

Также за минувшие сутки силами ВС России поражены шесть пунктов управления ВСУ.

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