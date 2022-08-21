Донецк, , 13:50 — REGNUM За минувшие сутки силами ВС России поражены шесть пунктов управления ВСУ. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

ВСУ U.S.Army

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«За сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава.

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