Москва, , 13:46 — REGNUM В Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

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«В районе населенного пункта Новомихайловка ДНР в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей», — отмечается в сообщении.

В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области безвозвратные потери противника составили более 100 человек.

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