Москва, 21 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Философ и общественный деятель Александр Дугин двигался с фестиваля «Традиция» в Подмосковье на другом автомобилей вслед за машиной своей дочери — журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа рассказал скрипач Петр Лундстрем, который также был на указанном мероприятии.

Tasnim News Agency Александр Дугин

«Дугин поехал с другом. Ехал сразу за ней», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что книга о специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации территории бывшей УССР «Книга Z», одним из соавторов которой была погибшая накануне при подрыве автомобиля журналистка и политолог Дарья Дугина, будет выпущена в печать.