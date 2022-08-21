21 августа 2022 | Время чтения 4 мин

В Сети обсудили, кто может являться заказчиком убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной.

Артур Савин, , 18:17 — REGNUM Взрыв автомобиля, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина — дочь известного российского философа Александра Дугина, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Поль Сезанн. Убийство. 1867

Огромное число людей даже задумываться не стало, кто мог стать исполнителем этого омерзительного преступления. Ведь Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» — места, сплотившего большое количество людей, любящих Россию. Специальная военная операция РФ на территории бывшей УССР наглядно всем показала сущность киевского неонацистского режима, который не гнушается использовать самые подлые террористические методы.

«Всегда жаль, когда уходит деятельный, талантливый, красивый человек, патриот своей страны. Мои искренние соболезнования Александру Гельевичу. Надеюсь, что выродков, сделавших это, найдут быстро и накажут максимально жёстко», — написал Артём Л.

Некоторые комментаторы считают, что Вооружённые силы России настолько превосходят своего непосредственного врага на поле боя, что оппонентам не остаётся ничего другого, как выискивать в нас слабые стороны. Если учитывать, что Российская Федерация на первых парах спецоперации упустила из виду информационный фронт и только лишь сейчас смогла наверстать упущенное, то нет ничего удивительного в том, что террористической угрозе теперь подвержены деятели искусства, телеведущие, публицисты и все те, кто борется за Россию словом.

«Свиньи перешли на теракты из-за безысходности. Этого следовало ожидать. Ещё недавно наши спецслужбы сорвали подготовку к покушению на Владимира Соловьёва. Террористы пытаются уничтожить бойцов информационного фронта. Дарья Дугина была одним из таких воинов. Земля ей пухом», — написал Oleg S.

Граждане уверены, что победа России в рамках спецоперации — это не вероятность, а закономерность. Но такое положение дел не устраивает киевских террористов, которые только и могут, что вести подлую и грязную войну с отдельными представителями Русского мира.

Бывшая УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У кого-то могут быть сомнения, что за покушением на дочь идеолога Русского мира стоят киевские террористы? По-моему, очевидно, кто мог совершить столь подлое и, в то же время, нарочито показательное покушение. Только жалкая власть [бывшей УССР]», — убеждён Арсений П.

Часть людей полагает, что без участия западных спецслужб тут дело не обошлось. И такие предположения строятся не на пустом месте, ведь зачастую исполнителей террористического акта очень долго готовят, тщательно обрабатывают им голову. Поэтому тот, кто заложил в сознание террориста план осуществления преступления, тот и является заказчиком.

«Как известно, СБУ и прочие террористические конторы [бывш. УССР] не работают самостоятельно — это ручные шавки британских спецслужб. Именно англосаксы являются истинными заказчиками», — уверен Максим Ф.

«Любые террористические акты, включая обстрелы, к примеру, Запорожской АЭС, власти [бывш. УССР] согласуют со своими западными хозяевами. Поэтому без отмашки из Белого дома такие вещи не происходят. Тем более на территории России. Это уже вообще за гранью», — указывает Павел И.

Целому ряду пользователей показалось очень странным выяснившийся факт, что на той территории фестиваля, где стоял автомобиль Дарьи Дугиной, не было камер видеонаблюдения. Граждане считают, что следователи должны делать свою работу, но и патриотам нашей Родины не стоит забывать о собственной безопасности, т. к. враг не дремлет.

«Странно, что на стоянке не работают камеры. И кстати, где была охрана? Заходи, кто хочет, и ковыряйся у машины. Судя по всему, в России не все ещё поняли, что спецоперацией на территории [бывш. УССР] война России и Запада не ограничивается. Информационщики, а также идеологи являются, быть может, даже ещё более желанными целями для врагов нашей страны, чем политики», — поделилась своим мнением Наталия К.

Нашлись и те, кто призывает российские власти к более решительным действиям в рамках специальной военной операции на территории бывшей УССР, иначе киевские террористы будут и дальше ощущать безнаказанность.

«Страна уже требует чего-то большего, нежели просто возбуждения уголовного дела», — пишет Дар Г.

«Кто-то ещё сомневается, что мочить надо террористов киевского неонацистского режима, и быстрее?» — спрашивает Андрей Ш.

Напомним, 21 августа пресс-служба главка Следственного комитета Российской Федерации по Московской области сообщила о том, что причиной взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в результате чего погибла журналист и политолог Дарья Дугина, предположительно, стал подрыв заложенного взрывного устройства.