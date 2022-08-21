Москва, , 13:35 — REGNUM В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области безвозвратные потери противника составили более 100 человек. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

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«В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, на котором хранилось более 100 тонн дизтоплива для военной техники.

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