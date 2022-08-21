Москва, , 13:29 — REGNUM Высокоточными ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитным комплексам западного производства. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады терробороны, на котором хранилось более 100 т дизтоплива для военной техники.