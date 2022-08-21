Тирана, 21 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Задержанные при якобы попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши граждане России заявили, что они являются фотографами и блогерами, проводя съёмки заброшенных военных объектов. Об этом 21 августа сообщает издание Albanian Daily News.

KlausHausmann Задержание

«Они сказали полиции, что являются фотографами и ведут блог, где преимущественно размещают фотографии и видео заброшенных военных объектов советского периода. они заявили, что снимают военные объекты, которые заброшены и более не используются государством», — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что задержанные в Албании граждане заявили правоохранителям, что также они фотографируют подземные бункеры и туннели, цеха, а также заброшенные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Албании раскрыли имена двух граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникнуть на оружейный завод в городе Грамши.