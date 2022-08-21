Пекин, , 13:22 — REGNUM Успешный запуск ракеты «Чанчжэн-2D» стал 103-м в серии безаварийных пусков китайских носителей. Об этом пишет China Daily.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн» Ceeseven

Ракета «Чанчжэн-2D» стартовала с космодрома Сичан на юго-западе Китая 20 августа. Она вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-35».

Этот запуск позволил Китаю обновить рекорд по серии безаварийных пусков ракет космического назначения. С 5 мая 2020 года по 20 августа было проведено 103 успешных запуска подряд. В числе этих запусков старты лунного и марсианского зонда, модулей орбитальной станции и более 200 спутников.

Предыдущий рекорд по длительности серии безаварийных запусков ракет семейства «Чанчжэн» был установлен в период с 1996 по 2011 год. За это время было проведено 102 запуска.

Первая попытка запуска ракеты серии «Чанчжэн» была предпринята в ноябре 1969 года. В апреле 1970 года ракетой «Чанчжэн-1» был выведен на орбиту первый спутник Китая «Дунфан Хун-1».

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