Москва, 21 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В России разработали вакцину от нового штамма коронавируса. Чтобы средство было эффективным, пришлось внести некоторые определяющие изменения в состав. Об этом 21 августа рассказал директор центра Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург.

Permkrai.ru Вакцина

По его данным, вакцина была разработана для борьбы с новым штаммом COVID-19 дельта-омикрон. «Спутник V» работает хуже против нового варианта омикрона, чем против более ранних штаммов.

Потому в настоящий момент ожидается, что Минздрав РФ «введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой», отметил Гинцбург.