Москва, , 13:17 — REGNUM Гидрометцентр РФ продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности. Об этом 21 августа следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение о пожарной опасности действует до 20:00 мск 22 августа.

В течение следующей недели в столице России ожидается аномально тёплая погода, при которой температура воздуха достигнет +33 °C.

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