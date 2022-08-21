Токио, 21 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 21 августа передает NHK со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

65-летний Кисида сдал положительный тест на COVID-19 21 августа. В настоящий момент он находится в своей резиденции в Токио. Путь его заражения пока неизвестен.

Симптомы заражения проявились у премьера 20 августа: повысилась температура и появился кашель.

Ранее в заявлении Европейского бюро ВОЗ сообщалось, что передача подвида штамма коронавируса «Омикрон» — BA.5 — ускоряется на территории Восточной Европы.