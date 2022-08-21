Москва, , 13:10 — REGNUM Книга о специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации территории бывшей УССР «Книга Z», одним из соавторов которой была погибшая накануне при подрыве автомобиля журналистка и политолог Дарья Дугина, будет выпущена в печать. Об этом 21 августа рассказал главный редактор выпускающего её издательства Дмитрий Бастраков.

Книга Kranich17

«(Книга — ред) выйдет. Это же сборник. Книга выйдет, ничего не отменяется, даже ее материал будет, на основе лекций или как-то (иначе — ред.), мы обсуждали разные варианты с ней, как это может выглядеть, может быть, её материалы у неё на компьютере есть. Если нет, то это будет с ее лекций, либо ее черновики», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время Бастраков пояснил, что Дугина не успела сдать свою работу и потому её часть в новой книге может быть неоконченной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможную причастность киевского режима к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Московской области, прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.