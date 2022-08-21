Донецк, 21 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 21 августа сообщили в штабе обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«ВФУ ранили мирного жителя в Ясиноватой. Украинские боевики нанесли удар по улице Подлесной в Ясиноватой, ранен мужчина 1957 года рождения», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов.