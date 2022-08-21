Вильнюс, , 12:56 — REGNUM На сегодняшний день гражданами России было учреждено в Литве 2249 компаний. Об этом 21 августа сообщает интернет-издание «RU DELFI» в своём телеграм-канале.

«В Литве граждане России учредили 2249 компаний. По подсчетам Центра регистров, в настоящее время 3073 гражданина России владеют хотя бы одной акцией в компаниях, зарегистрированных в Литве», — говорится в сообщении.

Также указывается, что этими предприятиями граждане РФ создали в прибалтийской республике тысячи рабочих мест и вложили в них инвестиции в размере сотен миллионов евро.

Кроме того, отмечается, что также подавляющее большинство этих компаний было создано от пяти до 15 лет назад и добавляется, что ими за это время были уплачены десятки миллионов евро налогов в государственный бюджет Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис заявил, что выданные странами Евросоюза гражданам России многократные шенгенские визы должны быть отменены.