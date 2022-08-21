Киев, , 12:53 — REGNUM Призывники бегут с подконтрольной режиму Зеленского территории в Мелитополь, чтобы оттуда, заплатив тысячи долларов перевозчикам, попасть в Россию и скрыться от службы во ВСУ. Об этом передает РИА Новости со слов беглых призывников.

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«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию… Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тыс. долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», — рассказал 28-летний молодой человек из Харькова Александр Тридуб.

«Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. … Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет, и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», — рассказал Дмитрий Тарануха из Запорожья. Он заплатил перевозчику 2 тыс. долларов, чтобы попасть в Мелитополь.