Тайбэй, 21 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. МИД Тайваня заявило, что скриншот переписки с Зеленским, в которой дипведомство якобы не узнало его, был фейковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«МИД Тайваня сообщает, что недавняя переписка якобы с Зеленским в аккаунте ведомства в Twitter — ложная информация», — отмечается в заявлении тайваньского министерства.

Согласно его тексту, ряд иностранных СМИ, не знавших, что скриншот был фейком, сообщили, что МИД Тайваня не узнал Зеленского в комментариях к своему посту. В МИД Тайваня сказали, что скриншот переписки, на самом деле, был создан в Photoshop.