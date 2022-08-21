Вашингтон, 21 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Проблемы с поставками полупроводниковых компонентов производителям электронных устройств сохранятся до 2023 финансового года, заявил финансовый директор Cisco Скотт Херрен. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Американская компания Cisco является одним из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Финансовый директор Cisco рассказал, что в компании продолжает ощущаться нехватка полупроводниковых компонентов.

Он выразил надежду, что эту проблему помогут решить высвободившиеся за счёт сокращения производства комплектующих для персональных компьютеров мощности. При этом Херрен спрогнозировал, что проблемы сохранятся до весны следующего года.

О сохраняющемся дефиците чипов рассказали и другие представители отрасли. Сохранение высокого спроса на полупроводниковые компоненты отметили производители чипов NXP Semiconductors NV и STMicroelectronics NV. Крупнейший производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Applied Materials заявил, что продолжает получать больше заказов, чем может выполнить.