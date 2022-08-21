Киев, , 12:46 — REGNUM Глава управления СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым 20 августа в своей квартире в городе Кропивницком по улице Тарковского. Его тело нашла его жена.

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По данным издания «Обозреватель», Наконечный совершил акт самоубийства. Советник главы МВД режима Зеленского Антон Геращенко также ссылается на местных депутатов, и сообщает, что основная версия случившегося — самоубийство.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства устанавливаются.

Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 г. Ранее работал в отделе контрразведки и в подразделении по борьбе с коррупцией.