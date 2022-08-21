Томск, 21 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Томской области за семь месяцев 2022 года введено около 214,5 тыс. кв. метров жилья. Это на 15,4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

На долю предприятий пришлось менее четверти всего объёма — 49,2 тыс. кв. метров. Прирост по сравнению с январём-июлем 2021 года составил 28,2%.

«За счёт индивидуального жилищного строительства, осуществляемого населением, введено 165,3 тыс. кв. метров, что больше на 12,1%, чем за прошлый год», — отметили в службе статистики.

В городах и посёлках построено 63,8 тыс. кв. метров, из которых 53,7 пришлись на Томск (-26,8%). В сёлах введено 150,7 тыс. кв. метров жилья, а лидером стал Томский район с 126,5 тыс. кв. метров (+58,2% за год).