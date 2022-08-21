Москва, 21 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Ветер из-за холодного фронта 26 августа повернет на запад и северо-запад, из-за чего воздух в Москве посвежеет. Об этом 21 августа сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ylvers Дым от лесного пожара

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«В пятницу холодный фронт, он должен повернуть все потоки на запад и северо-запад, то есть с точностью до наоборот, на 180 градусов. Посвежеет, и ветер пойдет в совершенно другую сторону», — отметил он.

Москвичи жалуются на запах гари. По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.