Тайшет, Иркутская область, 21 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль поиски четырёх несовершеннолетних, пропавших в Братском и Тайшетском районах Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правительство Иркутской области Лес в Иркутской области

По данным полиции, в Братском районе 67-летний мужчина с несовершеннолетним внуком ушли в лесной массив 19 августа и не вернулись. При себе у них были продукты питания на сутки.

В Тайшентском районе 32-летний мужчина с сыном, двумя дочерями и отцом ушли в тайгу в районе деревни Красный бор утром 20 августа. После этого об их местонахождении ничего неизвестно.

«Ход и результаты розыскных мероприятий по установлению местонахождения 4 несовершеннолетних и их законных представителей, разыскиваемых в Братском и Тайшетском районах, находятся на контроле органов прокуратуры Иркутской области», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области полицейские, спасатели и волонтёры ищут 16-летнего подростка, который ушёл в лес за шишками и 18 августа пропал. 20 августа поисковая группа была значительно усилена.

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