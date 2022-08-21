Донецк, 21 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:00 — н.п. Андреевка — н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Зайцево и Горловке 33 снаряда.