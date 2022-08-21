Москва, , 12:19 — REGNUM Следствием в рамках дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора. Об этом 21 августа сообщили в СК РФ.

«Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего», — отмечается в сообщении.

Назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, взрывотехническая, физико-химическая судебные экспертизы.

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Уже известно, что сработало установленное в машине взрывное устройство.