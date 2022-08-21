Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Телекоммуникационная компания Intelsat предпринимает меры по восстановлению контроля над спутником связи Galaxy 15, заявила представитель Intelsat Мелисса Лонго. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Спутник Defense.gov

Компания Intelsat потеряла связь со спутником Galaxy 15 19 августа. В компании рассказали, что наиболее вероятной причиной инцидента стала высокая солнечная и геомагнитная активность. Из-за этого вышла из строя бортовая аппаратура, использующаяся для связи спутника с наземным центром управления.

В Intelsat отметили, что остальные системы спутника функционируют в штатном режиме, поэтому компания постарается восстановить контроль над спутником. Лонго подчеркнула, что клиенты компании не пострадают от этого инцидента.

Спутник Galaxy 15 был запущен в 2005 году. Он используется для телевещания на территории США и Канады. До 2020 года этот спутник также использовался управлением гражданской авиации США.

На смену спутнику Galaxy 15 на орбите должен прийти аппарат Galaxy 33. Запуск нового спутника запланирован на октябрь 2022 года.

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