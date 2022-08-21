Донецк, , 12:15 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево и Горловке 33 снаряда. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:35 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 28 снарядов калибра 152 мм; ️11:40 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку восемь снарядов.

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